Başkan Turan sağlık için yürüdü

Farkındalık yürüyüşlerini sürdüren Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçede gerçekleşen etkinliklere katılmaya devam ediyor. Son olarak ‘Otizmin Farkındayız’ etkinliğine katılan başkan Turan, bu kez de ‘Kansere karşı farkındalık’ için yürüdü. Turan, gerçekleştirdiği yürüyüş ile sağlıklı yaşamın önemini vurguladı. Etkinlik nedeniyle değerlendirmede bulunan başkan Turan, “Kanserde erken teşhis önemlidir. Bu hastalıkla boğuşan tüm kardeşlerimize Allah’tan şifa diliyorum” dedi.



"VATANDAŞI BİLİNÇLENDİRECEĞİZ"

Vatandaşı bilinçlendirmek adına çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten başkan Turan, “Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturabilmek adına çalışmalarımıza devam edecek. Kanserle ilgili bilgilerimizin artması ve erken tanı-tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile artık kanserle mücadelede daha güçlüyüz. Bu yüzden diyoruz ki, kanser önlenebilir bir hastalıktır” diye konuştu.