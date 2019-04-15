Kocaeli İnsan Hakları Platformu üyeleri, özel bir restoranda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde buluştu. Kahvaltı etkinliğinden sonra üyelere, Av. Mehmet Durmaz tarafından “Yargıtay Kararları Analizi Vaka Atölyesi” adlı seminer verildi. Seminerden sonra düzenlenen ‘İş Hukuku’ konulu bilgi yarışmasından dereceye giren 6 hukukçuya ödül verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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Yargıtay Kararları Analizi konuşuldu
Kocaeli İnsan Hakları Platformu üyeleri, özel bir restoranda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz