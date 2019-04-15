İZGAZ Çocuk Tiyatrosu 10 yaşında

Kentimizde hizmet veren önemli firmalar arasında yer alan İZGAZ tarafından hayata geçirilen ‘Çocuk Tiyatrosu’ 10. Yılını kutluyor. Tiyatro ekibi, 10 yıldan bu yana aralıksız gerçekleştirdiği tiyatro oyunlarına da devam ediyor. Çocuk Tiyatrosu hakkında konuşan İZGAZ Genel Müdürü ve ENGIE Türkiye Ülke Müdürü Gökalp Özkök, bu yıl 7 bin çocuğu daha tiyatro ile buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"SİHİRLİ SANDIK" BEĞENİLDİ

10. yılını kutlayan İZGAZ Çocuk Tiyatrosu’nun geçtiğimiz Cuma günü Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelediği ‘Sihirli Sandık Oyunu’ izleyenler tarafından tam not aldı. Adnan Yılmaz’ın yazıp Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi’nin yönettiği çocuk oyununun galasına İZGAZ yetkilileri ev sahipliği yaptı. İlköğretim okullarından davet edilen çocuklarına çevre bilincini aşılayan müzikli oyuna ilginin yoğun olduğu belirtildi.

"6 YENİ OYUN KAZANDIRDIK"

Türk tiyatrosuna 6 yeni oyun kazandırdıklarını söyleyen İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Özkök, “Gelecek nesillerin çevre bilincini arttırmayı, onlara tiyatro sevgisini aşılamayı hedefleyen bu projeyi 10 yıl önce başlattık. Bugüne dek 80 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturduk ve bu sene 7 bin çocuğa daha ulaşacağız. Türk tiyatrosuna 6 yeni oyun kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahnelediğimiz her oyunla hem çocuklarımızı tiyatro ile buluşturduk hem de tiyatroya gönül vermiş genç oyunculara sahne imkânı sunarak kentin sosyokültürel dokusuna da katkı sağladık” dedi.