SEDAŞ’ın, Omurilik Felçliler Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, pet şişelerin mavi kapakları toplanarak, engelli arabası temin edilmesi sağlanıyor. Projeye öğrenciler de yoğun şekilde destek veriyor. Okullarında tükettikleri pet şişelerin kapakları toplayarak engelli abi, ablalarına yardım eden öğrenciler, takdir topluyor. SEDAŞ yetkilileri, projenin iki taraflı fayda sağladığını, kapakların toplanmasının hem çevreyi koruduğunu hem de engelli vatandaşlara araba kazandırdığını belirtti. SEDAŞ çalışanları kendilerine mavi kapak getiren öğrencileri de eli boş göndermiyor, çalışanlar mavi kapak yardımı yapan öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor.
Sedaş ve öğrenciler felçlilere umut oluyor
Marmara bölgesinin elektrik dağıtıcı firması SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında topladığı mavi kapaklar ile felçli vatandaşların elektrikli arabaya kavuşmasını sağlıyor.
SEDAŞ’ın, Omurilik Felçliler Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, pet şişelerin mavi kapakları toplanarak, engelli arabası temin edilmesi sağlanıyor. Projeye öğrenciler de yoğun şekilde destek veriyor. Okullarında tükettikleri pet şişelerin kapakları toplayarak engelli abi, ablalarına yardım eden öğrenciler, takdir topluyor. SEDAŞ yetkilileri, projenin iki taraflı fayda sağladığını, kapakların toplanmasının hem çevreyi koruduğunu hem de engelli vatandaşlara araba kazandırdığını belirtti. SEDAŞ çalışanları kendilerine mavi kapak getiren öğrencileri de eli boş göndermiyor, çalışanlar mavi kapak yardımı yapan öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz