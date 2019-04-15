Sedaş ve öğrenciler felçlilere umut oluyor

SEDAŞ’ın, Omurilik Felçliler Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, pet şişelerin mavi kapakları toplanarak, engelli arabası temin edilmesi sağlanıyor. Projeye öğrenciler de yoğun şekilde destek veriyor. Okullarında tükettikleri pet şişelerin kapakları toplayarak engelli abi, ablalarına yardım eden öğrenciler, takdir topluyor. SEDAŞ yetkilileri, projenin iki taraflı fayda sağladığını, kapakların toplanmasının hem çevreyi koruduğunu hem de engelli vatandaşlara araba kazandırdığını belirtti. SEDAŞ çalışanları kendilerine mavi kapak getiren öğrencileri de eli boş göndermiyor, çalışanlar mavi kapak yardımı yapan öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor.

