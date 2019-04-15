Eğitimin niteliği konuşuldu

2017- 2019 yılları arasında kentimizdeki eğitimin niteliği ve ilerleyen dönemlerde niteliğin nasıl arttırılabileceği yönünde fikir alışverişinde bulunulan toplantı Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı.



"EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in yaptığı sunumun ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Eğitim bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Eğitim olmazsa olmazımız. Bu bakımdan eğitimdeki bir ihmalimizin önümüzdeki yıllarda bizlere çok büyük sorun çıkarabileceğini biliyoruz” dedi.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy görev ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarında gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri’ne başarı belgelerini verdi.