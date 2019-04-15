Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:45 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:50 TSİ

İş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı

İzmit iş adamı Erkan Katmış'ın otel çıkışı kurşunlanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Tutuklanan şahsın, iş adamını kız arkadaşının da olduğu tuvalete yanlışlıkla girmesi sonucu çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otele arkadaşları ile yemek yedikten sonra saat 02.30'da dışarı çılan Erkan Katmış (38), A.Ş. isimli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince aranan A.Ş. adlı cinayet şüphelisi, polise giderek teslim oldu. Olayda E.F.Ş ve A.B. isimli şahıslar da polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra sabah erken saatlerde Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.F.Ş ile A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugün 13:45 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor! mask
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor!
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı mask
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı
Tramvay yoluna giren araç takla attı! mask
Tramvay yoluna giren araç takla attı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL