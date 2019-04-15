Biz bu bataktan çıkarız!..

Geçmiş dönem yönetimlerinin işgüzarlığı, Kocaelispor’u rant ve makam merdiveni olarak görenlerin dipsiz kuyuya sürüklediği, atanmış ve seçilmişlerin yıllarca sahipsiz bıraktığı 3. Lig 3.Grup üçüncüsü Kocaelispor, bu sezon kendi evlatları ile Play-Off heyecanını 2 yıl sonra tekrar yaşatacak. Normal sezonda kalan 3 maçı da kazanmak isteyen Yeşil Siyahlılar, saha avantajını da eline geçirip finalde şehri bir göçe daha itecek

BİLİNÇSİZLİĞİN BU KADARI

Alt liglerin nasıl bir bataklık olduğu Karacabey’de de net şekilde görüldü. Kendi takımları zirveye oynarken, bilinçsiz, tuttukları takıma adeta düşmanlık yaparak, adına “Taraftar” demeye bin şahit gereken şahıslar, 90 dakika boyunca ettikleri küfrün yanı sıra, sahaya sayısız yabancı cisim attı. Hatta bunlardan birisi de kendi pisliklerini attığı çöp bidonuydu.

KLASİK HALE GELDİ

Yetersiz kalan emniyet güçleri de, yine olaylara hakim olmakta zorlanırken, yedek kulübelerinin tribünlerle birleşik olması, her türlü tacizi ve iğrençliği de beraberinde getirdi. Bursalı rakip karşısında zaman zaman etkili olan, özellikle ilk yarıda rakibine futbol dersi veren Kocaelispor, ne yazık ki klasikleşmiş “Bireysel” hatalardan dolayı kalesinde 2 gol gördü.

KADER ANLARINDA, BECEREMEDİK…

Öne geçen Kocaelispor, yediği gol öncesinde Gökdeniz ile saç baş yolduran bir gol kaçırdı. Kaleciyi yatıran Gökdeniz, topu tekrar düzeltti, ancak doğrulan kalecinin ellerine nişanladı. İlk yarıda altı pastan kafayla topu auta gönderen Sinan, ikinci yarıda da kaleciyi geçmek ya da son vuruşu yapmak yerine, topu Gökdeniz’e bıraktı, ancak yine kader anından sonuç çıkmadı.

RAKİBİN SAVUNMASI EN YUMUŞAK KARNIYDI

İkinci yarının 20 dakikalık bölümünde Karacabey ciddi baskı kurdu. Ev sahibi ekibin bu bölümde bir topu direkten döndü, 2 kez de net gol kaçırdı. 75’ten sonra oyun üstünlüğünü tekrar eline geçiren Kocaelispor kontrollüydü ve zaman zaman rakibin dağınık savunması karşısında tehlike de yarattı.

DURAN TOPTAKİ HATA

Maçın atmosferini kaldıramayan, kararlarıyla ev sahibi ekibin ekmeğine yağ süren ve Kocaelispor’un direncini kıran hakem Oğuzhan Uğurlu, maçın sonuna 5 dakika ilave etti. Uzatmalarda Kadir sakatlandı, oyun durdu. Uzatmaların 8. dakikasında uzun gönderilen topa Başak ve Sinan birlikte yükseldi. İkisinden seken topu kazanan Cenk sol ayağı ile sol köşeyi buldu ve golün santrası olmadı.

İPİ GÖĞÜSLEYECEK…

Net bir şekilde görüldü ki, Süleyman, Mert ve Fatih’in olmadığı maçta Karacabey’i Bursa’da zaman zaman oldukça zor durumlara sokan Kocaelispor, bu rakibini her şartta Play-Off’ta eleyebilecek güce sahip olduğunu gösterdi. Çorum ve Serik’i de sezon içinde mağlup eden Yeşil Siyahlıların, tam kadro ile çıkacağı Play-Off maçları sonunda, rakibi kim olursa olsun ipi göğüsleyeceğine inanılıyor. Erdem ÖVÜÇ