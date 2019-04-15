Bir çuval inciri berbat etti!..

Karacabey’in kalecisi Muzaffer, Kocaelispor ile oynanan maç genelinde oldukça gergindi. Sürekli olarak Yeşil Siyahlı futbolcularla didişen Muzaffer, hava topu mücadelesinin ardından Gökdeniz’in üzerine yürüdü. Maç uzatmalarında Kadir Öge yerdeyken, kalesinde fırlayan yerdeki Kadir’e de efelenen Muzaffer ortamın gerilmesine ve futbolcuların bir birine girmesine neden oldu. Muzaffer maçın ardından Murat Başak’a da saldırmak istedi, kulüp görevlisi kendisini engelledi. Maçtaki atmosferden korkan hakem Oğuzhan Uğurlu, Muzaffer’in tüm bu yaptıklarına sarı kart gösterdi.