Karacabey’in kalecisi Muzaffer, Kocaelispor ile oynanan maç genelinde oldukça gergindi. Sürekli olarak Yeşil Siyahlı futbolcularla didişen Muzaffer, hava topu mücadelesinin ardından Gökdeniz’in üzerine yürüdü. Maç uzatmalarında Kadir Öge yerdeyken, kalesinde fırlayan yerdeki Kadir’e de efelenen Muzaffer ortamın gerilmesine ve futbolcuların bir birine girmesine neden oldu. Muzaffer maçın ardından Murat Başak’a da saldırmak istedi, kulüp görevlisi kendisini engelledi. Maçtaki atmosferden korkan hakem Oğuzhan Uğurlu, Muzaffer’in tüm bu yaptıklarına sarı kart gösterdi.
Bugün 13:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:57 TSİ
Bir çuval inciri berbat etti!..
Karacabey’in kalecisi Muzaffer, Kocaelispor ile oynanan maç genelinde oldukça gergindi.
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Bugün 13:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz