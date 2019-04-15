Kocaelispor’da deneyimli stoper Murat Başak, Karacabey maçında rakibine orta sahada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda olan Başak, pazar günkü Adliyespor maçında sahadaki yerini alamayacak.
Bugün 14:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:09 TSİ
Başak, Adliye maçında yok!..
Kocaelispor’da deneyimli stoper Murat Başak, Karacabey maçında rakibine orta sahada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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Bugün 14:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz