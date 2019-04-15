Yalnız değildik!..

İlimizin çok sevilen spor insanları Güler ve Adnan Sak çifti, Karacabey’deki maçı yerinde izledi. Sak ailesi heyecan içerisinde mücadeleyi takip ederken, yerlerinde duramadı. Maçın ardından sahaya atılan yabancı cisimlerden Güler Sak da nasibini aldı ve Güler Hanım’a çakmak isabet etti.

TAVUKÇU NECDET, UZUNER VE NECATİ

Öte yandan Tavuk Necdet lakaplı Necdet Memiş maçı, sakatlığı olduğu için forma giyemeyen Mert ile birlikte izlerken, ilimizin saygın esnaflarından Uzuner Market sahiplerinden Necati Uzuner de arkadaşlarıyla müsabakayı takip edenler arasındaydı. İboday da her türlü zor şartlara rağmen yayın yaparak, önemli bir hizmeti daha taraftarlara ulaştırdı.