Hürriyet, belediyeyi Doğan'dan devraldı

Kocaeli Adliyesi'ne saat 14.00'da giderek mazbatasını olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzlerce kişi eşliğinde Belsa'ya yürüdü. Hürriyet, İzmit Belediyesi önünde de yüzlerce vatandaş tarafında alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılandı.
Bir karşılama da Nevzat Doğan'dan geldi
Kalabalığın içinden geçerek İzmit Belediyesi'ne gelen Fatma Kaplan Hürriyet, kapıda Nevzat Doğan karşılandı. Hürriyet, başkanlık makam odasına geçerek belediyeyi Doğan'dan resmen devralmış oldu.
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Yorumlar
(2 )
belediyeci - Nevzat doganın yaşadıgı sürece akp den olmayan personele yaptıgı eziyetten içi nasıl rahat ve huzur bulacak.
ayhan - aynı sıkıntıyı inşallah fatma hanım yapmaz !
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