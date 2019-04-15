Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:16 TSİ- Gündem G: Bugün 20:38 TSİ

Hürriyet, belediyeyi Doğan'dan devraldı

Mazbatasını alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'ni Nevzat Doğan'dan devraldı.

Video için play'e tıklayın

Kocaeli Adliyesi'ne saat 14.00'da giderek mazbatasını olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzlerce kişi eşliğinde Belsa'ya yürüdü. Hürriyet, İzmit Belediyesi önünde de yüzlerce vatandaş tarafında alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılandı.

Bir karşılama da Nevzat Doğan'dan geldi

Kalabalığın içinden geçerek İzmit Belediyesi'ne gelen Fatma Kaplan Hürriyet, kapıda Nevzat Doğan karşılandı. Hürriyet, başkanlık makam odasına geçerek belediyeyi Doğan'dan resmen devralmış oldu.

1-1-1555331842.jpeg?2-1555331847.jpeg?3-1555331850.jpeg?4-1555331854.jpeg?5-1555331859.jpeg?7-1555331864.jpeg?6.jpeg?

Bugün 15:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
01

belediyeci - Nevzat doganın yaşadıgı sürece akp den olmayan personele yaptıgı eziyetten içi nasıl rahat ve huzur bulacak.

Yanıtla . 1Beğen 15 Nisan 16:52
02

ayhan - @belediyeci 01 nolu yoruma cevabı: aynı sıkıntıyı inşallah fatma hanım yapmaz !

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 17:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Köpek yolda doğum yaptı mask
Köpek yolda doğum yaptı
7 mahallenin ulaşımı sağlayacak olan köprü açıldı mask
7 mahallenin ulaşımı sağlayacak olan köprü açıldı
Balkanlar'dan soğuk hava geliyor mask
Balkanlar'dan soğuk hava geliyor
Arguvan deprem ile uyandı mask
Arguvan deprem ile uyandı
AKP Kandıra’dan Büyükakın’a tebrik mask
AKP Kandıra’dan Büyükakın’a tebrik
Mustafa Kuzu kabri başında anıldı mask
Mustafa Kuzu kabri başında anıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL