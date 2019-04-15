Hürriyet, belediyeyi Doğan'dan devraldı

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Kocaeli Adliyesi'ne saat 14.00'da giderek mazbatasını olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzlerce kişi eşliğinde Belsa'ya yürüdü. Hürriyet, İzmit Belediyesi önünde de yüzlerce vatandaş tarafında alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılandı.

Bir karşılama da Nevzat Doğan'dan geldi

Kalabalığın içinden geçerek İzmit Belediyesi'ne gelen Fatma Kaplan Hürriyet, kapıda Nevzat Doğan karşılandı. Hürriyet, başkanlık makam odasına geçerek belediyeyi Doğan'dan resmen devralmış oldu.