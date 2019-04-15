Hürriyet ile Doğan arasında gülümseten diyalog

Nevzat Doğan tarafından kapıda karşılanan Hürriyet ile Doğan arasında samimi bir diyalog geçti. Doğan'ın "Ne ikram edelim" sorusuna Hürriyet "O kadar yoldan geldik bir sade kahvenizi içeriz" yanıtını verdi. Nevzat Doğan ise "Hak ettiniz" ifadelerini kullandı. Hürriyet'in Nevzat Doğan'a "Sizinle uğraşırken kilo verdim. Bir yemek ısmarlarsınız artık" sözleri ise belediye içinde gülüşmelere neden oldu.