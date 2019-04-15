Nevzat Doğan tarafından kapıda karşılanan Hürriyet ile Doğan arasında samimi bir diyalog geçti. Doğan'ın "Ne ikram edelim" sorusuna Hürriyet "O kadar yoldan geldik bir sade kahvenizi içeriz" yanıtını verdi. Nevzat Doğan ise "Hak ettiniz" ifadelerini kullandı. Hürriyet'in Nevzat Doğan'a "Sizinle uğraşırken kilo verdim. Bir yemek ısmarlarsınız artık" sözleri ise belediye içinde gülüşmelere neden oldu.
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Hürriyet ile Doğan arasında gülümseten diyalog
Doğan tarafından kapıda karşılanan Hürriyet ile Doğan arasında samimi bir diyalog geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz