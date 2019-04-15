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Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor

İzmit Belediyesi'ni Fatma Kaplan Hürriyet'e devreden eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Burası şu anda tarihi gün yaşıyor. Demokrasinin bir anlamda erdemleri tecelli ediyor. Halkın iradesi tecelli ettiğinde en güzel şekilde yapmak lazım." dedi.

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İzmit Belediyesi'ni Fatma Kaplan Hürriyet'e devreden eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, belediye başkanı makam odasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Burası şu anda tarihi gün yaşıyor. Demokrasinin bir anlamda erdemleri tecelli ediyor. Halkın iradesi tecelli ettiğinde en güzel şekilde yapmak lazım. Hepimiz için son derece zarif bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. 10 yıl önce böyle bir heyacanı yaşamış sizin gibi vekillikten başkanlığa gelmiştim. O zaman İzmit kağıt üstündeydi 5 belediye vardı. 10 yıl içerisinde belediyelerin bir çatı altında toplanması şehre yenindeyseler kazandırdık. Çesitli zorluklar oldu. Belediyecilik kutsal olduğu kadar zor iş. Eksiklerimiz hatalarımız vardır. Aldığımız noktadan daha iyi noktalan getirdik. Bütçenizi 5 kat büyüttüm şu anda da iddiali belediyemiz var. El elden üstündür. İnşallah bu çıta daha da yukarı çıkar . Bu çalışmaları yaparken her zaman şehrin kaygılarını önde tuttum. Size vereceğim mühür çok önemli. Bazen siyasi risklerde aldım. Bazı rantçılar her dönemin adamı iş adamları medya ve taşeronları bunların hepsiyle mücadele ettim. Sizi de bu anlamda bu tür şeyler bekliyor. Doğru yolda giden insanlar bunları aşabiliyorlar. Ben çocuk doktoru olarak bu şehre bebek siyaseti ile yaklaştım. Demokrasinin tecellisini sağlayan halkımıza teşekkürler. Bizim de başkanımızsınız. Bu hizmetleri sunarken 1400 küsür çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizinle kaderimiz benziyor ben ilk geldiğimde de meclis muhalefetteydi. İçim rahat bir şekilde görevimi devrediyorum. Kimseyle ne şahsın ne de bir başka nedenle sürtüşmem olmadı. Olduysa belediyenin veya vatandaşın menfaatini düşünüyordum. Ben 10 yıl boyunca kendi telefon faturamı bile kendim ödedim. Bu belediye çok eski. Osmanlı'dan gelen başkanlar olmuş. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

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