Hürriyet: Personel bana emanet

İzmit Belediyesi'nin Nevzat Doğan'dan devaralan Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkanı makam odasında yaptığı konuşmada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Hizmetleri için kente kattıkları için teşekkür ediyorum gözlerin partisi ve siyaseti olmaz. Biz bu anlayışla yola çıktık. Bu anlayışla devam edeceğiz. Kendisi kapıda karşıladı teşekkür ediyorum. Kentimiz için hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Asıl hizmet dönemi simdi başlıyor. İciniz rahat olsun bütün personel bana emanet. Ben açlığı yaşadım alın terinin değerini bilirim. İşını namuslu yapan herkesin emeğini korumak benim görevim. Bundan sonra yapacaklarımın ile konuşacağız."