Donanma davasında 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi

Gölcük Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde meydana gelen eylemlere yönelik devam eden davada 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçlamalarıyla, yargılanması devam eden 35 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere aralarında firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma’nın da olduğu 12'si firari, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık yakınları, STK temsilcileri, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Donanma Komutanlığı ve Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki eylemlere yönelik 14 sanık hakkında hazırlanan 16 sayfalık mütalaasını okudu. Mütalaada tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütaalanın devamında 5 sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak', 1 sanık hakkında ise firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan ceza talep edilirken, 2 sanık için de haklarındaki tüm suçlamalardan beraat edilmesine karar verilmesi istendi.