Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:58 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:00 TSİ

Donanma davasında 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere yönelik FETÖ şüphelilerinin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde meydana gelen eylemlere yönelik devam eden davada 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçlamalarıyla, yargılanması devam eden 35 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere aralarında firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma’nın da olduğu 12'si firari, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık yakınları, STK temsilcileri, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Donanma Komutanlığı ve Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki eylemlere yönelik 14 sanık hakkında hazırlanan 16 sayfalık mütalaasını okudu. Mütalaada tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütaalanın devamında 5 sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak', 1 sanık hakkında ise firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan ceza talep edilirken, 2 sanık için de haklarındaki tüm suçlamalardan beraat edilmesine karar verilmesi istendi.

Bugün 15:58 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor! mask
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor!
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı mask
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı
Tramvay yoluna giren araç takla attı! mask
Tramvay yoluna giren araç takla attı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL