CarrefourSA resmen açıldı

Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:20 (Akademi Hastanesi yanı) Başiskele adresinde resmen açıldı. 1000 metrekare alana sahip ve 29 kişinin istihdam edildiği mağazanın açılışına Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu’nun yanı sıra CarrefourSA Süper- Gurme- Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, Grup Satış Müdürü Eda Özkan, Bölge Müdürü Gülşen Özmen, Mağaza Müdürü Feridun Gültekin, Mağaza Müdür Yardımcıları Mehmet Nalbantoğlu, Yasemin Erkin ile çalışanlar katıldı.

“YATIRIMLAR ARTACAK”

Resmi açılış nedeniyle ilimize gelen ve basının sorularını yanıtlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Kocaeli, Marmara bölgesi için İç Anadolu’ya açılan kapısı nedeniyle önemli. Böylesi önemli bir şehirde Gebze’den, Karamürsel’e kadar körfezin önemli bölgelerinde toplam 6 marketimizde faaliyet gösteriyoruz. Ovacık’ta hizmete açtığımız süpermarketimizle artık şehir içinde varlığımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Gelecek dönemde Kocaeli’deki yatırımları hızlandıracağız. Bunun için gerekli çalışmalarımızı geçen sene başlatmıştık. İlk meyvesini de Ovacık Süpermarketi ile aldık. Yakın zamanda müşterilerimiz, Kocaeli’deki varlığımızı arttırmaya başladığımızı görecekler” diye konuştu.

YERLİ TOHUMLAR

Yeni konseptle kurdukları mağazada yerli tohumlarla üretilen yaş sebze ve meyveleri satışa sundukları belirten CarrefourSA Gurme- Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ise, “CarrefourSA olarak Ovacık’a alışverişin süperini getirdik. Şehir içinde yeni konseptimizle kurduğumuz bu süpermarketle yerli tohumlardan üretilen yaş- sebze meyve ürünlerinden günlük taze balık çeşitlerine, kaynağı belli ve yüzde yüz yerli besi olan kırmızı etlerden, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullere ve geniş ürün yelpazesiyle şarküteri reyonumuza kadar taze gıda açısından yüzlerce ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Taze gıdanın yanı sıra kişisel bakım, bebek, çocuk, kozmetik ve ev tekstili gibi ürünlere de yer veriyoruz. CarrefourSA olarak süpermarketimizle bu bölgede günlük alışverişin adresi olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Barış Yahya ÇİNÇİN