Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Seki Sokak'ta bulunan Mustafa Uy'un yaşadığı bağ evinde, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mustafa Uy, bahçede odun kestiği sırada evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi. Ev alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev, itfaiyenin tüm çabalarına rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Bugün 16:18 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:19 TSİ
Bağ evi, alev alev yandı
Gölcük'te bağ evi çıkan yangında küle döndü.
Haber albümü için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz