Bağ evi, alev alev yandı

Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Seki Sokak'ta bulunan Mustafa Uy'un yaşadığı bağ evinde, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mustafa Uy, bahçede odun kestiği sırada evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi. Ev alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev, itfaiyenin tüm çabalarına rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.