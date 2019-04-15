Kocaman: Turizmden hak ettiğimiz payı alacağız

AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 31 Mart’ta Kartepe Belediye Başkanı seçilen Av. Mustafa Kocaman’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Milletvekili Işık’ın ziyaretinde AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Buluşmada konuşan milletvekili Işık, Kocaman’ın başarılı projelerle Kartepe’ye değer kazandıracağına inandığını söyledi.

“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

AKP’nin Kartepe’de güzel bir sonuç aldığını dile getiren Işık, “Kartepe’de çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar yeni dönemde de devam edecek. Başkanımız Mustafa Kocaman, teşkilat içerisinden gelen bir isim ve tecrübesiyle Kartepe’de çok önemli projelere imza atacak donanıma sahiptir. Kendisine desteğimiz tamdır” şeklinde konuştu.

IŞIK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyareti dolayısıyla milletvekili Fikri Işık’a teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, “AK Parti’de siyaset yapmaya başladığımdan bu yana her zaman kendisinin desteğini gördüm. 31 Mart sürecinde de bu desteği devam etti. Seçimde belediye başkanlığı görevi milletimiz tarafından bize tevdi edildi. Geçmiş dönemde yapılan yatırımlar tamamlamaya ve yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.

“TURİZMDE GELİŞECEĞİZ”

İlçede özellikle turizm alanında yatırımlar yapılacağını kaydeden Kocaman, şöyle konuştu: “İlçemiz turizm pastasından hak ettiği payı alacaktır. Hemşehrilerimin desteği ile Kartepe’yi yeniden inşa etmeye hazırız. Kartepe halkının verdiği büyük desteğe layık olmak için en iyisini yapmakta kararlıyız.”