Görevi devralmasının ardından tebrikleri kabule başlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ve beraberindeki şube müdürlerini makamında ağırladı. Ziyaret dolayısıyla Müdür Okutan ve beraberindekilere teşekkür eden Söğüt, “Eğitim konusundaki işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu iş birliği ile ilgili sürekli istişare halinde olacağız, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
Bugün 16:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:22 TSİ
Söğüt: Eğitimde iş birliği yapacağız
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ve beraberindeki heyeti ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kurumlar arasındaki güçlü iş birliği, gençlerimiz için hedeflediğimiz güzel bir gelecek için önemli” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz