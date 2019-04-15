Söğüt: Eğitimde iş birliği yapacağız

Görevi devralmasının ardından tebrikleri kabule başlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ve beraberindeki şube müdürlerini makamında ağırladı. Ziyaret dolayısıyla Müdür Okutan ve beraberindekilere teşekkür eden Söğüt, “Eğitim konusundaki işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu iş birliği ile ilgili sürekli istişare halinde olacağız, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.