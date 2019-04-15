Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, göreve başlamasıyla birlikte hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özlü son olarak Büyükşehir Belediyesi Gebze Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çoştur ve ekibini makamında ağırladı. Özle ayrıca; Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin Müdürü Mehmet Musa Şirin, Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Bayram ve yönetimleri ile AKP Başiskele İlçe Teşkilatı’nın kurucularından Nedim Küçükyıldız'ı makamında ağırladı.
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Özlü’nün makamı boş kalmıyor
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, göreve başlamasıyla birlikte hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz