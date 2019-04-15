Özlü’nün makamı boş kalmıyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, göreve başlamasıyla birlikte hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özlü son olarak Büyükşehir Belediyesi Gebze Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çoştur ve ekibini makamında ağırladı. Özle ayrıca; Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin Müdürü Mehmet Musa Şirin, Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Bayram ve yönetimleri ile AKP Başiskele İlçe Teşkilatı’nın kurucularından Nedim Küçükyıldız'ı makamında ağırladı.