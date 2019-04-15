Büyükakın, BBP’lileri ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mahalli idareler seçimlerinin ardından çalışmalarına hızlı bir şekilde başlarken, nezaket ziyaretlerin yanı sıra tebrikleri de alıyor. Başkan Büyükakın, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya ve beraberindeki yönetimini konuk etti.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERDİ

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmelerde başarı dilekleri ve tebrikleri için konuklarına teşekkür eden yeni başkan Büyükakın, “2019 Mart seçimleri, siyasetimiz ve ülkemiz için yeni bir milattır. Halkımızın talepleri ve mutluluğu için kentimizin tüm değerleriyle yakın bir iş birliği içinde olacağız” dedi.