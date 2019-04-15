Büyükakın, BBP’lileri ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mahalli idareler seçimlerinin ardından çalışmalarına hızlı bir şekilde başlarken, nezaket ziyaretlerin yanı sıra tebrikleri de alıyor. Başkan Büyükakın, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya ve beraberindeki yönetimini konuk etti.
İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERDİ
Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmelerde başarı dilekleri ve tebrikleri için konuklarına teşekkür eden yeni başkan Büyükakın, “2019 Mart seçimleri, siyasetimiz ve ülkemiz için yeni bir milattır. Halkımızın talepleri ve mutluluğu için kentimizin tüm değerleriyle yakın bir iş birliği içinde olacağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz