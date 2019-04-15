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Kan’dan Turan’a destek mesajı

Kandıra’nın eski belediye başkanlarından Cengiz Kan, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ilçede başkan seçilen Adnan Turan’a tebrik ziyaretinde bulundu.

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Kandıra’nın eski belediye başkanlarından Cengiz Kan, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ilçede başkan seçilen Adnan Turan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Buluşmada konuşan eski başkan Kan, “Başkanımız yıllardır il teşkilatlarında görev alan değerli bir isim. Ben bu hareketin 2007’den bugüne kadar her kademesinde çalıştım, ara versek de her zaman partimin ve teşkilatımızın hizmetindeyim. Dayanışma içinde davamızı daha yükseklere çıkarmak için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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