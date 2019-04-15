Bıyık, Yunanistanlı misafirleri ağırladı

Cumhuriyet’in ilanının ardından yapılan mübadele sonrası Darıca’dan Yunanistan’a göç eden Rumların Selanik Kalamarya’da yaşayan torunları, dedelerinin öğrencilik yaptığı Yalı Mahallesi’ndeki İskoliye Mektebi’ni ziyaret ettiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilçelerine gelen Yunan konuklarını ağırladı.

“YABANCILAR GELECEK”

Bir zamanlar dedelerinin öğrenim gördüğü Darıca’daki İskoliye Mektebi’ni ziyaret eden Yunanistanlı vatandaşlarla buluşan Başkan Bıyık, İskoliye Mektebi ile ilgili bilgiler aktarırken, “Restore edilen İskoliye Mektebi, bundan sonra şehrimizin önemli bir değeri olarak yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak Darıca’mızın kültürel varlıklarını korumaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Bıyık ile okulu gezen Yunanistanlı vatandaşlar, binada bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.