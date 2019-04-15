Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve parti yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükakın’a görevinde başarılar dileyen Başkan Turan, güçlü Büyükşehir ve güçlü Kandıra hedefiyle yola çıktıklarını dile getirdi. Ev sahibi başkan Tahir Büyükakın da Adnan Turan ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.
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AKP Kandıra’dan Büyükakın’a tebrik
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve parti yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz