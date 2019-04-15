Hürriyet, güvercin uçurdu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra İzmit Belediyesi'ne gelerek görevi eski Başkan Nevzat Doğan'dan devraldı. Daha sonra belediyenin önünde kurulan platforma gelen Hürriyet ve beraberindekiler kendilerini bekleyen İzmitlilere hitap etti. Programda ilk konuşan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, "Mart sonu bahar dedik ve siz baharı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte İzmit’e getirdiniz. Millet İttifakı olarak yola çıktığımız Fatma Hanım’a inandık ve bundan sonra biliyoruz k İzmit’te ayırt etmeden hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

"HÜRRİYET'E AY YILDIZLI ROZETİ TAKIYORUM"

Yıldız’ın ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Şeffaf belediyecilik dedik, eşitlik var dedik ve kazandık. Fatma Kaplan Hürriyet’e ay yıldızlı rozeti takıyorum. Kendisine başarılar diliyorum” dedi. Milletvekili ve PM Üyesi Haydar Akar, “İzmitliler istedi Fatma Kaplan Hürriyet’i başkan yaptı. 31 Mart akşamı demokratik bir şekilde Belsa’ya gireceğiz dedik ev Belsa’ya girdik. 15 yılın heyecanını görüyorum sizde. Türkiye’ye yeni bir yıldız daha yaratacağız dedik. 5 yıl sonra tüm Türkiye Fatma Kaplan Hürriyet’i ve İzmit’i konuşacak” diyerek konuşmasını tamamladı.

"BU MÜHRÜ ONLARIN GÜVENİ İLE DEVRALDIM"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise “Desteğinize sağlık. Hepimiz için çok onurlu ve güzel bir gün. Allah iyi hizmetler yapmayı nasip etsin. Herkesten daha heyecanlıyım. Ama inanın 15 yıl sonra dertlere derman olmak benim için onurdu, şereftir. Bu yolda bizlere destek olan bütün İzmitlilere hiç ayırt etmeden çok teşekkür ediyorum. İnanarak yol açıktık ve demiştik ki bu seçimi biz kazanacağız demiştik ve dediğim gerçekleşti. Bu zorlu süreçte bizlere ciddi emekleri olan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. CHP ve İYİ Parti yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarına, meclis üyelerimiz ve adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili genel başkanlarım bana güvenerek bir emanet teslim etti. Bu mührü onların güveni ile telsim aldım” dedi. Programın sonunda Hürriyet İzmit semalarına güvercin uçurdu. Selin BECER