Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bankaların ismiyle internet siteleri kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Osmaniye, Antalya, Manisa, Rize ve Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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Kocaeli merkezli "dolandırıcılık çetesi" operasyonu
Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz