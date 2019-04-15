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Kocaeli merkezli "dolandırıcılık çetesi" operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bankaların ismiyle internet siteleri kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Osmaniye, Antalya, Manisa, Rize ve Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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