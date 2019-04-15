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"Seçim yenilenirse aday olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden AKP Adayı Binali Yıldırım, itiraz sürecine ilişkin gelen "Seçim tekrar edilirse tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

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Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden AKP Adayı Binali Yıldırım, itiraz sürecine ilişkin gelen "Seçim tekrar edilirse tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna "Süreci Yüksek Seçim Kurulu yönetiyor. YSK'nın vereceği karar ortada yokken, öngörüde bulunmak anlam ifade etmez. YSK'nın vereceği karara göre herkes durumu değerlendirecek, yol haritası çizecek. Biz şunu söyledik; 'İlk başta YSK mazbatayı kime verirse başkan odur.' Bu söylediğimizin bugün de geçerli olduğunu tekrar söylemek isterim" diye yanıt verdi.

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