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Halk otobüsünde hırsızlık!

Derince'de halk otobüsüne binen Sadettin Canıgeniş (77) bir süre sonra cebindeki yaklaşık 500 liranın olmadığını fark etti. Otobüsü binmeden önce bir kadının kendisini iteklediğini belirten emekli işçi Canıgeniş, parasının çalınmasının üzüntüsünü yaşadı.

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Olay, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Sürücü belgesini yenilemek için sağlık raporu almaya, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sadettin Canıgeniş, buradaki işlemlerini tamamladıktan sonra hastanenin yakınındaki otobüs durağına geldi. Evine gitmek için 41 J 0207 plakalı halk otobüsüne binen Sadettin Canıgeniş, bir süre sonra cebinde bulunan yaklaşık 500 TL'nin olmadığını fark etti. Otobüste panik yaşayan Canıgeniş şikayetçi olmak üzere halk otobüsüyle İzmit Asayiş Şube'ye getirildi. Yaşlı adam, buradan da olayın gerçekleştiği Derince Yenikent Polis Merkezi'ne yönlendirildi.

İTEKLEME YAŞANDI

Yaşadıklarını anlatan Sadettin Canıgeniş, halk otobüsüne binmeden önce bir kadının kendisini iteklediğini söyleyerek, "Hastanenin önünde otobüse binerken bir kadının beni iteklediğini fark ettim. Ben de şüphelenmedim, kötü bir şey olacağını tahmin etmedim. Otobüse bindim bir süre gittikten sonra ceplerimi kontrol ettim, sol cebimdeki paraların olmadığını fark ettim. Şoföre durumu anlattım, karakola geldik. Şikayetçi olacağım" dedi.

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Bugün 17:31 TSİ - Asayiş

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