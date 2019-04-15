Hürriyet’in odasında dikkat çeken değişiklik

Kaptan - @Yeşim Eren 01 nolu yoruma cevabı: Sn.Yeşim EREN öncelikle o fotoğraflar haberde belirtildiği gibi Sn.Başkan tarafından kaldırılmadı; görevi devreden yönetim tarafından kaldırıldı. Odaya girdiğimizde sadece ATATÜRK resmi mevcuttu; bu bir.

Ikincisi ben tarafım diyen, partisinin propagandasını yapan partili cumhurbaşkanı benim değil sizin cumhurbaşkanınızdır; Çünkü biz sizin siyasi görüşünüzde değiliz. Kaldi ki Binali YILDIRIM'in resmi ne alaka; adam IBB adayı.Ki seçimi de kaybetmiş. Boşa üflemeyin artık yolun sonu görünüyor.

Allah'ın selameti başınıza olsun...