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Hürriyet’in odasında dikkat çeken değişiklik

Eski İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye binası içindeki makam odasında bulunan tüm eşyalarını topladı.

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Eski İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye binası içindeki makam odasında bulunan tüm eşyalarını topladı. Doğan koltuğunun arkasında duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu çerçevi de eşyalarının arasına koyarak belediyeden ayrıldı. Nevzat Doğan görevi teslim ettiği sırada Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının olmaması dikkat çekti. Selin BECER

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Yorumlar

(3)
04

Muhammet - CHP yıllarca din düşmanlığından başka. Hiçbir şey yapmadı Memlekette hiçbir arti değer katmadi ama millet malesef yaptıklarını unuttu ve CHP ye bir şans verildi eğer eski alışkanlığını devam Edip din ile savaşmaya devam ederse bundan sonra izmitte tarih olur yok eğer gerçek anlamda hizmet ederse herkese eşit mesafede davranirsa BÜYÜKŞEHİRi bile kazabir. Allah aşkına şunu kafanıza kazın ÇAĞDAŞ olmak için dinle dindar insanlarla savaşmaniza gerek yok

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 19:24
01

Yeşim Eren - işe düşmanlıkla başladınız yani,hoşgörü sıfır,olgunluk sıfır,çiğlik hamlık ve görmemişlik tavan,orda dursaydı sizin değeriniz ve adalığığınız artardı,ama maalesef çiğili ve çocuksu düşünceler toplumun olgunlaşmasınıda höşgörüsünüde zayıflatıyor,bunu söylemeden de sessizce yapabilirdiniz,merasimle değil.bu ayıp size yeter

Yanıtla . 9Beğen 15 Nisan 17:49
08

Karadenizli - @Yeşim Eren 01 nolu yoruma cevabı: 2004 yılında İzmit Belediyesini Akp aldığı zaman davul zurnayla şenlik yapılırken sen neredeydın ? uzayda mı ?

Yanıtla . 1Beğen 15 Nisan 20:32
07

Kaptan - @Yeşim Eren 01 nolu yoruma cevabı: Sn.Yeşim EREN öncelikle o fotoğraflar haberde belirtildiği gibi Sn.Başkan tarafından kaldırılmadı; görevi devreden yönetim tarafından kaldırıldı. Odaya girdiğimizde sadece ATATÜRK resmi mevcuttu; bu bir.

Ikincisi ben tarafım diyen, partisinin propagandasını yapan partili cumhurbaşkanı benim değil sizin cumhurbaşkanınızdır; Çünkü biz sizin siyasi görüşünüzde değiliz. Kaldi ki Binali YILDIRIM'in resmi ne alaka; adam IBB adayı.Ki seçimi de kaybetmiş. Boşa üflemeyin artık yolun sonu görünüyor.

Allah'ın selameti başınıza olsun...

Yanıtla . 1Beğen 15 Nisan 20:24
06

Vatandaş - @Yeşim Eren 01 nolu yoruma cevabı: Sizin ne yaptığınızıdA gördük.. Hep tehditlerden baskılardan bıkmıştık

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 19:58
05

Erol Demirbek - @Yeşim Eren 01 nolu yoruma cevabı: tc yi ve ATATÜRK ün adını stadyumlardan vb kurumlarda kim kaldırdı? kim ATATÜRK poster ve heykellerine yapılan saldırıları araştırmadı cezalandırmadı? kimin yandaşları ATATÜRK e yazılarında sözlerinde hakaret ettiler ve höt diyen olmadı

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 19:26
03

İzmitli - @Yeşim Eren 01 nolu yoruma cevabı: Bence ayıp Atatürk ‘ün ilkelerini kaldırmaya çalışanlara olsun çok doğru yapmış ayrıştırmaktan bahsederken önce kendiniZe aynaya bakın senelerdir hertürlü şey olduk bir tek hepimiz biriz cümlesi ağzından çıkmayanlar şimdi ayrıştırılmaktan bahsetmesin halkın iradesini hazmedin

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 18:49
02

Ömerö - @Yeşim Eren 01 nolu yoruma cevabı: Orada kalacak olan tek şey orada duruyor.

Yanıtla . 81Beğen 15 Nisan 17:54
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