Eski İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye binası içindeki makam odasında bulunan tüm eşyalarını topladı. Doğan koltuğunun arkasında duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu çerçevi de eşyalarının arasına koyarak belediyeden ayrıldı. Selin BECER
Dün 17:38 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 23:20 TSİ
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Eski İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye binası içindeki makam odasında bulunan tüm eşyalarını topladı.
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Dün 17:38 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz