Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi

Sapanca Gölü'nün su seviyesi, etkili olan sağanak dolayısıyla son iki günde 6 santimetre yükselerek, 32,22 santimetre kotuna ulaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte iki gündür yağışın etkili olduğu bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "14 Nisan'dan 15 Nisan saat 12.00'ye kadar geçen sürede metrekareye toplam 43 kilogram yağış düşmüştür. Ekiplerimiz gerekli önlemleri almıştır. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve havanın yer yer yağışlı olması beklenmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir sorun durumunda 7 gün 24 saat ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden kurumumuza ulaşabilirler." ifadelerine yer verildi.

Sapanca Gölü seviyesi iki günde 6 santimetre yükseldi

Açıklamada, kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanakla Sapanca Gölü seviyesinin 6 santimetre yükseldiği, yağışların kentin iki haftalık kullanımına eşdeğer su getirdiği ifade edildi.