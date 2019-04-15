İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerel basın haber sitelerinde çıkan "Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddialarını bu fotoğraf yalanlıyor. Saat 14.00 sıralarında çekilen bu fotoğrafta Nevzat Doğan, mazbatasını almaya giden Hürriyet'i beklerken görülüyor. Hürriyet yapılan bu haberleri yalanladı.
Dün 21:41 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 00:01 TSİ
"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerel basın haber sitelerinde çıkan "Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddialarını bu fotoğraf yalanlıyor.
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Dün 21:41 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz