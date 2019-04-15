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"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerel basın haber sitelerinde çıkan "Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddialarını bu fotoğraf yalanlıyor.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerel basın haber sitelerinde çıkan "Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddialarını bu fotoğraf yalanlıyor. Saat 14.00 sıralarında çekilen bu fotoğrafta Nevzat Doğan, mazbatasını almaya giden Hürriyet'i beklerken görülüyor. Hürriyet yapılan bu haberleri yalanladı.

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