Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 22:11 TSİ- Spor G: Dün 22:12 TSİ

Mustafa Çulcu hakemlerle bir araya geldi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Mustafa Çulcu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kocaeli bölgesinde görev yapan hakemlerle bir araya geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu, Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda Kocaeli bölgesinde görev yapan yaklaşık 150 hakemle bir araya geldi. Mustafa Çulcu'ya genç hakemler büyük ilgi gösterdi. Mustafa Çulcu yaptığı konuşmada, "Bu akşam bir kıvılcımdı, bir halı saha maçı dedik ve buraya kadar geldik. Bu kıvılcımın nasıl alev yumağına, nasıl ateşe dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir söz hepimizi buraya topladı. Muhteşem bir şey. Demek ki bu birliktelik neler yapılabileceğini gösteriyor. Size söyleyeceğim bir kelime var; yine, yeniden, kaldığımız yerden devam" dedi.

KARŞILAŞMA 1-1 SONA ERDİ

Mustafa Çulcu'ya, Kocaeli İl Hakem Kurulu Gözlemci Atama Sorumlusu ve Gebze Hakem Sorumlusu Daimi Taşkın çiçek verdi. Kocaeli bölgesi hakemleri, 'Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Çulcu Hocamıza görevinde başarılar dileriz' yazılı pankartla fotoğraf çekildi. Hakemlerin oynadığı ve İlayda Çetiner, Simge Ateş ve Bengünür Kırbaş idaresinde yapılan karşılaşma 1-1 sona erdi. Mustafa Çulcu maçta orta sahada görev yaptı.

Dün 22:11 TSİ DHA Kocaeli- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Karacabey'de Kocaelispor'a saldırdılar mask
Karacabey'de Kocaelispor'a saldırdılar
Kocaelispor havlu attı (2-1) mask
Kocaelispor havlu attı (2-1)
Derincespor canını zor kurtardı mask
Derincespor canını zor kurtardı
Bir çuval inciri berbat etti!.. mask
Bir çuval inciri berbat etti!..
Kocaelispor uzatmada yediği golle mağlup oldu “2-1” mask
Kocaelispor uzatmada yediği golle mağlup oldu “2-1”
Ali Beykoz: Gel dediler, geldim!.. mask
Ali Beykoz: Gel dediler, geldim!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL