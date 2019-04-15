Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 22:14 TSİ- Gündem G: Dün 22:52 TSİ

AKP Kocaeli'de yeni yürütme kurulu açıklandı

AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, seçim sonrası yeni İl Yürütme Kurulu'nu ve görev değişikliklerini açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, seçim sonrası yeni İl Yürütme Kurulu'nu ve görev değişikliklerini açıkladı.

İŞTE AKP KOCAELİ YENİ İL YÜRÜTME KURULU

Abdullah Eryarsoy - İl Başkanı

Mikdat Aydın - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

Ahmet Türkel - Teşkilat Başkanı

Arif Aküzüm - Seçim İşleri Başkanı

Sedat Köse - Tanıtım Medya Başkanı

Veli Haldız - Dış İlişkiler Başkanı

Selim Çoban - Sosyal Politikalar Başkanı

Osman Çakır - Yerel Yönetimler Başkanı

Muharrem Top - Ekonomi İşler Başkanı

Ahmet Sönmez - Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

Zehra Bozkurt - İnsan Hakları Başkanı

Serdar Bayram - Mali ve İdari İşler Başkanı

Ersin Küçükateş - Çevre Şehir ve Kültür Başkanı

Oğuzhan Keleş - Ar-Ge Başkanı

Gülcan Kocabıyık - Genel Sekreterlik Başkanı

Serpil Yılmaz - İl Kadın Kolları Başkanı

Emre Kahraman - İl Gençlik Kolları Başkanı

Dün 22:14 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf! mask
"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf!
İş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı mask
İş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı
AKP Kocaeli'de yeni yürütme kurulu açıklandı mask
AKP Kocaeli'de yeni yürütme kurulu açıklandı
AKP Kandıra’dan Büyükakın’a tebrik mask
AKP Kandıra’dan Büyükakın’a tebrik
Mustafa Kuzu kabri başında anıldı mask
Mustafa Kuzu kabri başında anıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL