AKP Kocaeli'de yeni yürütme kurulu açıklandı

AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, seçim sonrası yeni İl Yürütme Kurulu'nu ve görev değişikliklerini açıkladı.
İŞTE AKP KOCAELİ YENİ İL YÜRÜTME KURULU
Abdullah Eryarsoy - İl Başkanı
Mikdat Aydın - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
Ahmet Türkel - Teşkilat Başkanı
Arif Aküzüm - Seçim İşleri Başkanı
Sedat Köse - Tanıtım Medya Başkanı
Veli Haldız - Dış İlişkiler Başkanı
Selim Çoban - Sosyal Politikalar Başkanı
Osman Çakır - Yerel Yönetimler Başkanı
Muharrem Top - Ekonomi İşler Başkanı
Ahmet Sönmez - Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
Zehra Bozkurt - İnsan Hakları Başkanı
Serdar Bayram - Mali ve İdari İşler Başkanı
Ersin Küçükateş - Çevre Şehir ve Kültür Başkanı
Oğuzhan Keleş - Ar-Ge Başkanı
Gülcan Kocabıyık - Genel Sekreterlik Başkanı
Serpil Yılmaz - İl Kadın Kolları Başkanı
Emre Kahraman - İl Gençlik Kolları Başkanı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz