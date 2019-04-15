AKP’de yönetimde değişiklik oldu

AKP İl Teşkilatı’nda olağan yönetim ve yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. İlk olarak yapılan yönetim kurulunda, yürütme kurulunda yapılan değişiklikle ilgili bilgi verildi. AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile Teşkilat Başkanı İshak Yıldırım’ın bir süre önce tartışma yaşadığı parti kulislerinde konuşuluyordu. Bu tartışma doğruluğu dün il yürütme kurulunda yapılan değişiklikle netleşti. İl Başkanı Eryarsoy, partinin iki numaralı koltuğunda oturan Teşkilat Başkanı İshak Yıldırım’ı görevden aldı. Yıldırım’dan boşalan Teşkilat Başkanlığı görevine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Ahmet Türkel getirildi.
ÇOBAN VE ÇAKIR
Eski Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Türkel’den boşalan koltuğa ise Osman Çakır geldi. Osman Çakır’ın hali hazırda sürdürdüğü Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine ise İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Selim Çoban getirildi.Selin BECER
İŞTE YENİ YÖNETİM:
İl Başkanı: Abdullah Eryarsoy
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Mikdat Aydın
Teşkilat Başkanı: Ahmet Türkel
Seçim İşleri Başkanı: Arif Aküzüm
Tanıtım Medya Başkanı: Sedat Köse
Dış ilişkiler Başkanı: Veli Haldız
Sosyal Politikalar Başkanı: Selim Çoban
Yerel yönetimler Başkanı: Osman Çakır
Ekonomi İşler Başkanı: Muharrem Top
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ahmet Sönmez
İnsan Hakları Başkanı: Zehra Bozkurt
Mali ve İdari İşler Başkanı: Serdar Bayram
Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Ersin Küçükateş
ARGE Başkanı: Oğuzhan Keleş
Genel Sekreterlik Başkanı: Gülcan Kocabıyık
İl Kadın Kolları Başkanı: Serpil Yılmaz
İl Gençlik Kolları Başkanı: Emre Kahraman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz