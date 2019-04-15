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Dün 22:14 TSİ- Gündem G: Bugün 11:23 TSİ

AKP’de yönetimde değişiklik oldu

AKP İl Teşkilatı’nda yapılan görevlendirmeler sonrası Teşkilat Başkanı İshak Yıldırım, görevden alınırken yerine Ahmet Türkel getirildi.

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AKP İl Teşkilatı’nda olağan yönetim ve yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. İlk olarak yapılan yönetim kurulunda, yürütme kurulunda yapılan değişiklikle ilgili bilgi verildi. AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile Teşkilat Başkanı İshak Yıldırım’ın bir süre önce tartışma yaşadığı parti kulislerinde konuşuluyordu. Bu tartışma doğruluğu dün il yürütme kurulunda yapılan değişiklikle netleşti.  İl Başkanı Eryarsoy, partinin iki numaralı koltuğunda oturan Teşkilat Başkanı İshak Yıldırım’ı görevden aldı. Yıldırım’dan boşalan Teşkilat Başkanlığı görevine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Ahmet Türkel getirildi.

ÇOBAN VE ÇAKIR

Eski Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Türkel’den boşalan koltuğa ise Osman Çakır geldi. Osman Çakır’ın hali hazırda sürdürdüğü Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine ise İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Selim Çoban getirildi.Selin BECER

İŞTE YENİ YÖNETİM:

İl Başkanı: Abdullah Eryarsoy

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Mikdat Aydın

Teşkilat Başkanı: Ahmet Türkel

Seçim İşleri Başkanı: Arif Aküzüm

Tanıtım Medya Başkanı: Sedat Köse

Dış ilişkiler Başkanı: Veli Haldız

Sosyal Politikalar Başkanı: Selim Çoban

Yerel yönetimler Başkanı: Osman Çakır

 Ekonomi İşler Başkanı: Muharrem Top

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ahmet Sönmez

İnsan Hakları Başkanı: Zehra Bozkurt

Mali ve İdari İşler Başkanı: Serdar Bayram

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Ersin Küçükateş

ARGE Başkanı: Oğuzhan Keleş

Genel Sekreterlik Başkanı: Gülcan Kocabıyık

İl Kadın Kolları Başkanı: Serpil Yılmaz

İl Gençlik Kolları Başkanı: Emre Kahraman

Dün 22:14 TSİ - Gündem

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