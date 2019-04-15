Outlet Center'da 42. Geleneksel Ucuzluk Panayırı başlıyor!

Türkiye’nin ilk ve gerçek outlet merkezi Outlet Center İzmit’te, her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelen Ucuzluk Panayırı kampanyasının 42.’si, 12 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 28 Nisan akşamına kadar devam edecek olan 42. Geleneksel Ucuzluk Panayırı kampanyasında; dünyaca ünlü markalar yine inanılmaz panayır fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Bütün bir yıl müşterilerine, gerçek fabrika satış fiyatlarıyla akıllı ve kaliteli bir alışveriş fırsatı sunan Outlet Center İzmit’teki mağazalar, depolarındaki ürünleri eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak Ucuzluk Panayırı süresince satışa sunuyor.

Outlet Center İzmit 42. Geleneksel Ucuzluk Panayırı kampanyamızdan sizin için seçtiklerimiz:

ADIDAS OUTLET: T-shirt: 19,90TL - Çocuk Ayakkabı: 49,90TL - Tayt: 49,90TL - Alt Eşofman: 49,90TL - Forma: 49,90TL - Çanta: 79,90TL - Kadın Ayakkabı: 79,90TL - Erkek Ayakkabı: 99,90TL (başlayan fiyatlarla)

ATASAY OUTLET: Pırlanta Baget Yüzük: 1.290,00TL - Çift Alyans: 1.595,00 (başlayan fiyatlarla)

ATASUN OPTİK: Optik Gözlük: 88,00TL - Güneş Gözlüğü: 89,00TL (başlayan fiyatlarla)

AYAKKABI DÜNYASI: Terlik: 9,90TL - Ayakkabı: 49,90TL (başlayan fiyatlarla)

BAMBİ: Kadın Ayakkabı: 39,90TL / 49,90TL / 59,90TL - Erkek Ayakkabı: 99,90TL / 119,90TL / 129,90TL (başlayan fiyatlarla)

BEYMEN BUSINESS / ALTINYILDIZ CLASSICS: T-shirt: 19,99TL - Gömlek: 19,99TL - Takım Elbise: 129,99TL - Mont / Kaban: 199,99TL (başlayan fiyatlarla)

CALVIN KLEIN: T-shirt: 69,90TL - Gömlek: 129,90TL - Jean Pantolon: 149,90TL (başlayan fiyatlarla)

COLIN'S: Kadın T-shirt: 9,00TL / 19,00TL - Kadın Pantolon: 19,00TL / 29,00TL / 40,00TL - Erkek Pantolon: 19,00TL / 69,99TL - Erkek Gömlek: 30,00TL (başlayan fiyatlarla)

ÇİFT GEYİK KARACA: Pantolon: 39,99TL - Gömlek: 39,99TL - Triko: 59,99TL - Ceket: 89,99TL - Takım Elbise: 129,99TL (başlayan fiyatlarla)

DEFACTO: Çocuk T-shirt: 9,99TL - Çocuk Pantolon: 19,99TL - Çocuk Gömlek: 19,99TL - Kadın T-shirt: 19,99TL - Kadın Gömlek: 19,99TL - Kadın Pantolon: 29,99TL - Elbise: 24,99TL - Erkek T-shirt: 12,99TL - Erkek Gömlek: 19,99TL - Erkek Pantolon: 29,99TL - Erkek Ceket: 49,99TL (başlayan fiyatlarla)

DERİMOD DEPO: Kadın Ayakkabı: 59,99TL - Erkek Ayakkabı: 99,99TL (başlayan fiyatlarla)

DUFY OUTLET: Pantolon: 49,90TL - T-shirt (2 Adet): 49,90TL - Ceket: 99,90TL - Gömlek (2 Adet): 99,90TL - Mont: 149,90 (başlayan fiyatlarla)

ENZA HOME / YATAŞ BEDDING: Yastık: 15,00TL - Sehpa: 150,00TL - Konsol: 400,00TL - Vitrin: 400,00TL (başlayan fiyatlarla)

FLO: T-shirt: 29,99TL / 39,99TL / 49,99TL - Ayakkabı: 56,99TL / 66,99TL (başlayan fiyatlarla)

HATEMOĞLU: Gömlek: 79,99TL - Triko: 79,90 / 99,90TL - Pantolon: 119,90TL - Ceket: 249,90TL - Takım Elbise: 299,90TL (başlayan fiyatlarla)

HUMMEL: T-shirt: 30,00TL - Çocuk Ayakkabı: 80,00TL - AltEşofman: 80,00TL - Sweatshirt: 80,00TL - Ayakkabı: 120,00TL (başlayan fiyatlarla)

KEMAL TANCA: Kadın Ayakkabı: 99,99TL - Erkek Ayakkabı: 99,00TL / 129,00TL / 149,00TL (başlayan fiyatlarla)

LC WAIKIKI OUTLET: Çocuk T-shirt: 7,90TL / 9,90TL - Kadın Body: 9,90TL - Kadın Atlet: 12,90TL - Erkek T-shirt: 14,90TL - Erkek Pantolon: 39,90TL (başlayan fiyatlarla)

LEE COOPER: Gömlek: 49,99TL - Pantolon: 59,99TL - Ceket / Mont: 99,99TL (başlayan fiyatlarla)

LEVI’S: Denim Pantolon: 99,99TL (başlayan fiyatlarla)

MADAME MOSS: T-shirt: 9,90TL - Tayt: 29,90TL - Çanta: 30,00TL - Pantolon: 39,90TL (başlayan fiyatlarla)

MAVİ: Kadın Jean (2 Adet): 129,99TL - Erkek Jean (2 Adet): 159,99TL - Mont (2 Adet): 199,99TL (başlayan fiyatlarla)

MİNEL OUTLET: Tunik: 49,99TL - Etek: 49,99TL - Pardösü: 99,99TL (başlayan fiyatlarla)

MMM MİGROS: Mehtap Kek Kalıbı: 12,90TL - Mehtap Karnıyarık Tenceresi: 36,90TL (başlayan fiyatlarla)

NETWORK: Gömlek: 49,00TL - T-shirt: 49,00TL - Pantolon: 69,00TL - Triko: 69,00TL - Elbise: 99,00TL - Ceket: 179,00TL - Kaban / Mont: 199,00TL - Takım Elbise: 249,00TL (başlayan fiyatlarla)

NIKE FACTORY STORE: T-shirt: 69,90TL - Bebek Ayakkabı: 80,00TL - Tayt: 89,90TL - Erkek Alt Eşofman: 109,90TL - Ayakkabı: 190,90 (başlayan fiyatlarla)

OUTLET VAKKO: Bluz: 79,00TL - Kadın Triko: 89,00TL - Elbise: 99,00TL - Dış Giyim: 299,00TL - Erkek Gömlek: 69,00TL - Erkek Triko: 75,00TL - Erkek Pantolon: 91,00TL - Takım Elbise: 238,00TL (başlayan fiyatlarla)

PALET AYAKKABI: Kadın Ayakkabı: 39,90TL - Erkek Ayakkabı: 69,90TL (başlayan fiyatlarla)

PANÇO OUTLET: T-shirt: 19,95TL - Pantolon: 19,95TL - Bebek Tulum: 19,95TL - Ayakkabı: 19,95TL - Pijama: 22,95TL - Elbise / Etek: 29,95TL - Hastane Çıkışı: 79,95TL (başlayan fiyatlarla)

PENTİ OUTLET: Çorap: 2,95TL - Sutyen: 29,95TL - Ev giyim: 39,98TL (başlayan fiyatlarla)

PUMA: T-shirt: 30,00TL - Alt Eşofman: 75,00TL - Sweatshirt: 75,00TL (başlayan fiyatlarla)

SARAR: Kadın Bluz: 39,99TL - Kadın Pantolon: 49,99TL - Elbise: 59,99TL - Kadın Ceket: 79,99TL - Erkek Pantolon: 71,99TL - Erkek Gömlek: 74,99TL - Erkek Mont: 179,99TL - Takım Elbise: 399,99TL (başlayan fiyatlarla)

SKECHERS: Çocuk Ayakkabı: 70,00TL - Kadın Ayakkabı: 110,00TL - Erkek Ayakkabı: 110,00TL (başlayan fiyatlarla)

TERGAN DERİ: Kadın Ayakkabı: 39,00TL / 49,00TL / 59,00TL - Erkek Ayakkabı: 89,00TL / 99,00TL / 109,00TL (başlayan fiyatlarla)

TIFFANY & TOMATO: Kazak: 19,99TL - Pantolon: 39,99TL - Ayakkabı: 49,99TL - Kaban: 59,99TL (başlayan fiyatlarla)

TOMMY HILFIGER: Kadın Gömlek: 99,90TL - Kadın Pantolon: 129,90TL - Kadın Dış Giyim: 299,90TL - Erkek Gömlek: 129,90TL - Erkek Pantolon: 149,90TL - Erkek Dış Giyim: 299,90TL (başlayan fiyatlarla)

TOYZZ SHOP: Hello Kitty Çıngırak: 10,90TL - Lokomotif Tren: 14,95TL - Manken Bebek: 19,90TL - Pelüş: 19,90TL - Güneş Enerjisi İle Çalışan Araç: 34,90TL - Star Wars Figür: 49,90TL - Uzaktan Kumandalı Tır: 84,90TL (başlayan fiyatlarla)

U.S. POLO ASSN.: Kadın T-shirt (3 Adet): 79,95TL - Kadın Pantolon (2 Adet): 99,95TL - Kadın Gömlek (2 Adet): 89,95TL - Erkek Pantolon: 69,95TL - Erkek T-shirt (2 Adet): 89,95TL - Erkek Gömlek (2 Adet):99,95TL (başlayan fiyatlarla)

UNDER ARMOUR: T-shirt: 59,90TL - Şort: 59,90TL - Tayt: 99,90TL - Kadın Ayakkabı: 179,90TL - Erkek Ayakkabı: 229,90TL (başlayan fiyatlarla)

WATSONS: Sansiro Mini Parfüm: 0,99 - Güneş Spreyi: 6,99TL - Vücut Spreyi: 6,99TL - Axe Jöle: 6,99TL - Far Paleti: 19,90TL - Makyaj Süngeri: 19,90TL (başlayan fiyatlarla)