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Bulunan paranın sahibi halen ortaya çıkmadı

11 Nisan Perşembe günü, adını vermek istemeyen bir vatandaş tarafından bulunan içi yüklü miktarda para dolu olan cüzdanın sahibi halen bulunmadı. Parayı karakola teslim eden vatandaş biryandan da paranın sahibine ulaşmaya çalışıyor.

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11 Nisan Perşembe günü İzmit Cihan Hastanesi bölgesi Şirinevler’e giden yol üzerinde bir cüzdan bulan bir vatandaş, içi para dolu cüzdanı önce Bekirdere Karakolu’na götürerek teslim etti. Ardından gazetemizi arayarak, paranın sahibine ulaşmak için bu konuyu haber yaptırdı. İsmini vermek istemeyen vatandaş, bulduğu parayı karakola teslim ettiğini ve para kaybeden kişinin karakola gitmesini istedi. Aradan 5 gün geçti ve paranın sahibi olan kişi henüz karakola başvurmadı. Buluntu paranın takipçisi olan duyarlı vatandaş, parayı kaybeden kişinin bulunabilmesi içinde elinden geleni yapıyor. 

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