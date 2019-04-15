11 Nisan Perşembe günü İzmit Cihan Hastanesi bölgesi Şirinevler’e giden yol üzerinde bir cüzdan bulan bir vatandaş, içi para dolu cüzdanı önce Bekirdere Karakolu’na götürerek teslim etti. Ardından gazetemizi arayarak, paranın sahibine ulaşmak için bu konuyu haber yaptırdı. İsmini vermek istemeyen vatandaş, bulduğu parayı karakola teslim ettiğini ve para kaybeden kişinin karakola gitmesini istedi. Aradan 5 gün geçti ve paranın sahibi olan kişi henüz karakola başvurmadı. Buluntu paranın takipçisi olan duyarlı vatandaş, parayı kaybeden kişinin bulunabilmesi içinde elinden geleni yapıyor.
Dün 22:45 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 22:49 TSİ
Bulunan paranın sahibi halen ortaya çıkmadı
11 Nisan Perşembe günü, adını vermek istemeyen bir vatandaş tarafından bulunan içi yüklü miktarda para dolu olan cüzdanın sahibi halen bulunmadı. Parayı karakola teslim eden vatandaş biryandan da paranın sahibine ulaşmaya çalışıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz