İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in haber sitelerinde çıkan "Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddialarını yalanlayan bir video ortaya çıktı. Eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mazbatasını almaya giden Hürriyet'i makam odasında beklerken videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının duvarda asılmadığı görülüyor. Selin BECER
Dün 23:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 23:19 TSİ
Erdoğan’ın fotoğrafını Hürriyet kaldırmamış!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, makam odasından fotoğrafını kaldırdığı iddialarına video açıklık getirdi.
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Dün 23:10 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz