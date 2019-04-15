Kaza akşam saatlerinde, İzmit-Kandıra yolu Solaklar Kavşağı'nda meydana geldi. Otogardan aldığı yolcuları taşıyan bir otobüs firmasına ait Kerem Altuntaş idaresindeki 41 P 8485 plakalı servis minibüsü, kavşakta Ali Arslan idaresindeki 35 KG 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs kırmızı ışıkta duran Vildan Ayseçkin idaresindeki 41 PE 262 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kerem Altuntaş, yolcular Fatih Aslan ve Ceyda Er, otomobil sürücüsü Ali Arslan, otomobilde bulunan Fadik Arslan, Türkan Arslan, Ferit Arslan ile otomobil sürücüsü Vildan Ayseçkin yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yolcu servisi kavşakta iki otomobille çarpıştı: 8 yaralı
İzmit'te bir otobüs firmasına ait minibüsün kavşakta iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
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