Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 08:52 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:00 TSİ

Tartıştığı arkadaşını bacağından vurdu

Körfez'de O.A. tartıştığı arkadaşı O.G.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay akşam saatlerinde, Körfez Atalar Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan O.A. ile O.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O.A. tabancasını çıkartarak O.G.'yi bacağına ateş etti. Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan O.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.G. tedavi altına alınırken, O.A. ise olayın ardından kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 08:52 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
İş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı mask
İş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı mask
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi

GALERİ

Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL