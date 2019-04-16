Olay akşam saatlerinde, Körfez Atalar Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan O.A. ile O.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O.A. tabancasını çıkartarak O.G.'yi bacağına ateş etti. Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan O.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.G. tedavi altına alınırken, O.A. ise olayın ardından kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 08:52 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:00 TSİ
Tartıştığı arkadaşını bacağından vurdu
Körfez'de O.A. tartıştığı arkadaşı O.G.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz