Tartıştığı arkadaşını bacağından vurdu

Olay akşam saatlerinde, Körfez Atalar Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan O.A. ile O.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O.A. tabancasını çıkartarak O.G.'yi bacağına ateş etti. Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan O.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.G. tedavi altına alınırken, O.A. ise olayın ardından kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.