Yağız’da sıra gecesi böyle olur!

Yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Kebap, her Çarşamba Sıra Gecesi Ekibi müzik ziyafeti vermeye devam ediyor.



GELENLER MEST OLUYOR!

Urfa’lı mahalli sanatçılardan oluşan sıra gecesi ekibi, gönülleri mest etmeye devam ediyor. Şef ve solistliğini Vahit Kurt’un yapmış olduğu sıra gecesi ekibi, Güneydoğu Bölgesi ezgilerinin yanı sıra misafirlerden gelen istekler üzerine farklı yörelerin türkülerini de seslendiriyor. Ayrıca Urfalı Mehmet Usta’nın meşhur etli çiğ köftesi sıra gecesi esnasında misafirlerin önünde yoğrularak geceye katılanlara ikram ediliyor.

YÖRESEL LEZZETLERİ İLE DE FARK YARATIYOR

300 metrekarelik kapalı alanda aynı anda 300 kişiye hizmet verilebilen ve yaklaşık 30 kişinin çalıştığı restaurantta ızgara çeşitlerinden tatlısına pidesinden lahmacununa kadar her şey var. Ayrıca yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Kebap’ta alternatifiniz oldukça fazla…

BEYRAN ÇORBASI İÇEN MÜPTELASI OLUYOR

Envai çeşit çorba arasında en dikkat çeken ürünlerden biri Gaziantep Yöresine ait olan Beyran Çorbası. Bu çorbayı burada içen müptelası oluyor. Kuzunun incik bölümünden özenle ve iri halde parçalanmış et ile hazırlanan Beyran Çorbasının oldukça yorucu bir yapım süreci bulunuyor. Lezzetinin yanı sıra doyuruculuğu ile yiyenlerin hayran olduğu Beyran Çorbası Yağız Kebap’ta sizi bekliyor.

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ DİĞER YEMEKLER

Türk Mutfağının en lezzetli yemeklerinin verildiği mekanda kendinizi nezih bir ortamda ve ev rahatlığında hissediyorsunuz. Oldukça ferah bir ortamda birbirinden lezzetli yemekler sizleri bekliyor. Yağız Kebap’ta pide, lahmacun, köfte, kebap çeşitleri, sac kavurma, kuzu tandır, kuzu pirzola, kuzu şiş, kuzu ciğer, kuzu külbastı, et sote, ve beyaz et çeşitlerinin yanı sıra kelle-paça ve işkembe çorbaları da alternatifler arasında yer alıyor.

OTOPARK SORUNU YOK

Gecenin geç saatlerine kadar hizmet verilen mekanda park sorunu bulunmuyor. Sadece Yağız Kebap’ın misafirlerine hizmet veren otopark ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Yağız Kebap kalitesinde hazırlanan envai çeşit yemeklerimizi yerken mahalli sanatçılarla Güneydoğu Bölgemizin ezgileriyle güzel bir gece geçirmek istiyorsanız işte mekanın adres ve telefonu:

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46