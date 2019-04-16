Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Eşel mobil uygulaması kapsamında ÖTV’den karşılanmak üzere, benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı. Zamlar, ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.
Bugün 09:29 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 10:00 TSİ
Pompada çifte ZAM!
Benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.
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Bugün 09:29 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(5 )
Yorumcu - Pompaya yansımayacak diyor ama sadece başlıklar okunduğundan görülmüyor.
Ozerseda - Ona zam buna zam benzine zam biber zaten 25 lirami ne sogani soylemiyorum bile. Hayir bunlar evimiz olsum istemiyo anladik arabayla gezelimde istemiyolar onada tamam. Ama yemektemi yemeyelim napalim yakinda nefeste alamiycaz heralde. Asgari ucrete zam yaptik diye otede beride bagriniyolar. Herseye zam geldi zamlarini fazla fazla cikardilar benim cebimden. Ama yetmiyo yettiremediler. Vallahi bıktırdılar insanları.
Kartepeli - OLSUN NASIL OLSA MARTIN SONU BAHAR....
izmitli - ver mehteri ver erkan tan yalakası nerdesin bıktık artık yakıt zamlarından bıktık
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