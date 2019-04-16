Pompada çifte ZAM!

Ozerseda - Ona zam buna zam benzine zam biber zaten 25 lirami ne sogani soylemiyorum bile. Hayir bunlar evimiz olsum istemiyo anladik arabayla gezelimde istemiyolar onada tamam. Ama yemektemi yemeyelim napalim yakinda nefeste alamiycaz heralde. Asgari ucrete zam yaptik diye otede beride bagriniyolar. Herseye zam geldi zamlarini fazla fazla cikardilar benim cebimden. Ama yetmiyo yettiremediler. Vallahi bıktırdılar insanları.