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Pompada çifte ZAM!

Benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Eşel mobil uygulaması kapsamında ÖTV’den karşılanmak üzere, benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı. Zamlar, ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

Bugün 09:29 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(5)
03

Yorumcu - Pompaya yansımayacak diyor ama sadece başlıklar okunduğundan görülmüyor.

Yanıtla . 1Beğen 16 Nisan 10:21
02

Ozerseda - Ona zam buna zam benzine zam biber zaten 25 lirami ne sogani soylemiyorum bile. Hayir bunlar evimiz olsum istemiyo anladik arabayla gezelimde istemiyolar onada tamam. Ama yemektemi yemeyelim napalim yakinda nefeste alamiycaz heralde. Asgari ucrete zam yaptik diye otede beride bagriniyolar. Herseye zam geldi zamlarini fazla fazla cikardilar benim cebimden. Ama yetmiyo yettiremediler. Vallahi bıktırdılar insanları.

Yanıtla . 1Beğen 16 Nisan 10:02
04

Kartepeli - @Ozerseda 02 nolu yoruma cevabı: OLSUN NASIL OLSA MARTIN SONU BAHAR....

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 10:39
01

izmitli - ver mehteri ver erkan tan yalakası nerdesin bıktık artık yakıt zamlarından bıktık

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 09:43
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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