31 Mart 2019 seçimlerinin ardından Çayırova Belediye Başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi’ye yardımcılık yapacak isimler belli olmaya başladı. Belediye başkanı Şevki Demirci, 31 Mart seçimlerine günler kala adı sıkça imar yolsuzluklarıyla anılan eski başkan yardımcısı Refik Tartar’ı yeniden başkan yardımcısı olarak atamıştı. Yeni başkan Çiftçi’nin ilk işi Tartar’ı görevden almak oldu. Refik Tartar’ın yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şube müdürlerinden Salih Palaz atandı. Palaz, Çiftçi’nin belirlenen ikinci başkan yardımcısı oldu. Palaz’dan önce görevlendirilen ilk isim belediye meclis üyesi Saadetin Arıkboğa idi.
Bugün 09:39 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:24 TSİ
Refik Tartar'ın yerine o isim geldi!
Çayırova Belediyesi’nin kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz