Refik Tartar'ın yerine o isim geldi!

31 Mart 2019 seçimlerinin ardından Çayırova Belediye Başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi’ye yardımcılık yapacak isimler belli olmaya başladı. Belediye başkanı Şevki Demirci, 31 Mart seçimlerine günler kala adı sıkça imar yolsuzluklarıyla anılan eski başkan yardımcısı Refik Tartar’ı yeniden başkan yardımcısı olarak atamıştı. Yeni başkan Çiftçi’nin ilk işi Tartar’ı görevden almak oldu. Refik Tartar’ın yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şube müdürlerinden Salih Palaz atandı. Palaz, Çiftçi’nin belirlenen ikinci başkan yardımcısı oldu. Palaz’dan önce görevlendirilen ilk isim belediye meclis üyesi Saadetin Arıkboğa idi.