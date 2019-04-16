Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu!

İbrahim Karaosmanoğlu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Zekeriya Özak tarafından yürütülen başkan vekilliği görevine Gebze Belediye Meclis üyesi Yaşar Çakmak getirildi.
YAŞAR ÇAKMAK KİMDİR?
1967 yılında Giresun’da doğan Yaşar Çakmak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisansı yaptı. Profesyonel hayatına 1992 yılında Sayıştay’da Baş Denetçi olarak başlayan Çakmak Enerji Bakanlığı’ndan telekomünikasyon alanına kadar pek çok yerde üst düzey yönetici olarak profesyonel hayatına devam etti. Aynı zamanda evli ve dört çocuk babası olan Çakmak iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmekte.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz