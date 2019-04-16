Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent 3. Etap’ta kendisinden bir süredir haber alınmayan Kenan Demirkan evinde ölü bulundu. Alınan bilgi ve iddialara göre, komşuları ve yakınları tarafından birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Kenan Demirkan’ın kayıp ihbarı polise bildirildi. Demirkan'ın dairesine gelen polis ekipleri eve çilingir yardımıyla girdi. Demirkan evde hareketsiz halde bulununca gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kenan Demirkan’ın kesin ölüm nedeni otopsi yapıldıktan sonra belli olacak.
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Evinde ölü bulundu!
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent 3. Etap’ta kendisinden bir süredir haber alınmayan Kenan Demirkan evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz