Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent 3. Etap’ta kendisinden bir süredir haber alınmayan Kenan Demirkan evinde ölü bulundu. Alınan bilgi ve iddialara göre, komşuları ve yakınları tarafından birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Kenan Demirkan’ın kayıp ihbarı polise bildirildi. Demirkan'ın dairesine gelen polis ekipleri eve çilingir yardımıyla girdi. Demirkan evde hareketsiz halde bulununca gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kenan Demirkan’ın kesin ölüm nedeni otopsi yapıldıktan sonra belli olacak.