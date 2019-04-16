Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda FETÖ/PDY’nin haberleşme programını kullandığı belirlenen 5 şahıs ile terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen Kocaeli TEM ekipleri, toplam 9 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Kocaeli’de terör operasyonu: 9 gözaltı kararı
Kocaeli’de terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz