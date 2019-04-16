Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:04 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:06 TSİ

"Kolay kredi" operasyonunda 21 tutuklama

Bankalar adına kurdukları sahte siteler ile kolay kredi vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 21’i tutuklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, bankaların adına kurulan internet siteleri üzerinden kolay kredi imkanı teklifleriyle işlem yapan ve dolandırıldığını anlayan vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturmada sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Osmaniye, Antalya, Manisa, Rize ve Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

ADRESLERE BASKIN!

Şahısların bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, silahlara ait çok sayıda fişek, 10 adet çeşitli kart kopyalama aparatı, 2 adet sahte kimlik belgesi, çok sayıda kart kopyalamada kullanılan dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kocaeli ve İstanbul’da adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 21’i tutuklanırken 9 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 2 şahıs hakkında da ev hapsi kararı verildi. 

Bugün 10:04 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
İş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı mask
İş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı mask
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi

GALERİ

Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL