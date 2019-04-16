"Kolay kredi" operasyonunda 21 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, bankaların adına kurulan internet siteleri üzerinden kolay kredi imkanı teklifleriyle işlem yapan ve dolandırıldığını anlayan vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturmada sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Osmaniye, Antalya, Manisa, Rize ve Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

ADRESLERE BASKIN!

Şahısların bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, silahlara ait çok sayıda fişek, 10 adet çeşitli kart kopyalama aparatı, 2 adet sahte kimlik belgesi, çok sayıda kart kopyalamada kullanılan dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kocaeli ve İstanbul’da adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 21’i tutuklanırken 9 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 2 şahıs hakkında da ev hapsi kararı verildi.