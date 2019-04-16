Büyükşehir adayıydı... Siyaseti bıraktı!

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti (DP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nail Baki aktif siyasete noktayı koydu. Partisinden istifa eden Baki “Şimdilik” diyerek ilerisi için “Siyasete dönebilirim” mesajı verdi. Baki yaptığı açıklamada, “Gerçek Demokrat Partili arkadaşlarımın desteğiyle ve tamamen kendi imkanlarım ile yürüttüğüm seçim kampanyası sonucunda üstüme düşen görevi fazlası ile yaptığım düşüncesindeyim. Maddi manevi zarar uğradığım seçim süreci ile ilgili konuşacak çok şey var ama şimdilik susma hakkımı kullanıyorum. Netice itibari ile aktif siyasi hayatıma şimdilik bir nokta koydum” ifadelerini kullandı.