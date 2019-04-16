Muhtar Öztürk vefat etti

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Körfez ilçesi Yukarı Hereke Eski Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Öztürk vefat etti. Uzun yıllar muhtarlık yapan merhum Öztürk’ün cenazesi bugün (16 Nisan 2019 Salı) Yukarı Hereke Camisinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke mezarlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.