Körfez ilçesi Yukarı Hereke Eski Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Öztürk vefat etti. Uzun yıllar muhtarlık yapan merhum Öztürk’ün cenazesi bugün (16 Nisan 2019 Salı) Yukarı Hereke Camisinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke mezarlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 10:30 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:32 TSİ
Muhtar Öztürk vefat etti
Yukarı Hereke Eski Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Öztürk vefat etti.
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Bugün 10:30 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz