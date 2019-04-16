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Hürriyet’ten çiçek yerine bağış çağrısı

İzmit Belediyesi Başkanlığı görevine dün itibariyle resmen başlayan Hürriyet tebrik çiçekleri yerine ÇYDD ve Otistik Çocuklar için bağış çağrısında bulundu.

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Kocaeli Adliyesi İlçe Seçim Kurulundan alacağı mazbata ve ardından Belsa’da düzenlenecek olan devir teslim töreniyle İzmit Belediye Başkanlığı görevine başlayacak olan Fatma Kaplan Hürriyet çok anlamlı bir çağrıda bulundu.

ÇYDD ve OTİSTİK ÇOCUKLARA BAĞIŞ

Başkan Hürriyet, kendisine tebrik için getirilecek olan çiçekler yerine ÇYDD Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği’ne bağışta bulunmasını istedi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,  “İzmit Belediye Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla, kutlama amacıyla çiçek göndermek isteyen değerli İzmitlileri, bunun yerine ÇYDD ve Otistik Çocuklar Derneği bağış hesabına bağışta bulunmalarını rica ve davet ediyorum” dedi.

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bağış yapılması çağrısında bulunduğu dernekler ve hesap numaraları şu şekilde;

ÇYDD Kocaeli Şubesi İş Bankası Hürriyet Şubesi Bağış Hesabı: 2409-62672

IBAN: TR810006 4000 0012 4090 062672

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Kocaeli İş Bankası/Hürriyet Şubesi Bağış Hesabı

IBAN: TR 69 0006 4000 0012 4090 0638 58

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Yorumlar

(1)
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Kocaeli Çiçekçileri - Şu çiçek göndermeyin demekte yeni moda oldu.Madem çiçek göndermeyi israfçılık olarak nitelendiriyorsunuz, seçim süreci boyunce neden binlerce çiçek dağıttınız? Madem bir yardım kampanyası yapacaksınız o kampanyayı yapın, çiçek göndermeyin kelimesini kjullanmayın.Unutmayın 100'lerce kişi bu sektörden ekmek yiyor...

Yanıtla . 1Beğen 16 Nisan 11:24

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